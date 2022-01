Shantal Verdelho - Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2022 16:42

Rio - Shantal Verdelho mostrou para os seguidores a única bolsa que restou após sua casa ser invadida no último fim de semana. A influenciadora ainda desabafou sobre o prejuízo que teve com o furto.

"Roubaram minhas bolsas todas, no caso só tenho a que está comigo. Se eu for para um casamento, uma festa à noite, um shopping, etc, eu vou com ela. Essa é minha bolsa de tudo agora", contou nos stories.