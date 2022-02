Ex-BBB Munik Nunes beija novo namorado em pré-estreia de filme

Rio - A ex-BBB Munik Nunes fez sua primeira aparição pública com o novo namorado, Paulinho Simão, durante a pré-estreia do filme "Tô Ryca 2", em um cinema de São Paulo, na noite desta segunda-feira. Samantha Schmutz, estrela do longa, Katiuscia Canoro, a ex-BBB Thelminha, a ex-Fazenda Marina Ferrari e mais famosos também prestigiaram o evento.

Paulinho Simão é ex-noivo de Emily Araújo, que assim como Munik também foi campeã do "Big Brother Brasil". Munik estava solteira desde maio do ano passado quando terminou o namoro de um ano com o cantor Caio César, da dupla com Breno. Em meados de setembro, Munik teve um breve affair com Daniel Cotrim, que é ex-marido de outra ex-BBB, Renata D'Ávila.

