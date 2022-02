Rodrigo Faro e Zé Roberto - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro e Zé RobertoReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2022 16:04 | Atualizado 12/02/2022 16:08

Rio - Rodrigo Faro, de 48 anos, e Zé Roberto, de 47, posaram sem camisa e mostraram os corpos sarados na web. Quem compartilhou o registro durante treino foi o apresentador da Record por meio do Instagram neste sábado.

"Se somar as idades essa foto tem quase um século... Os pai estão on", brincou Faro na legenda da publicação. Eles, claro, ganharam muitos elogios de famosos e anônimos. "Velhos gostosos", brincou o humorista Victor Sarro. "Tão on e tão muito bem! Parabéns", postou a cantora Roberta Campos. "Estão muito bem. Beirando os 50, quero estar que nem vocês!", elogiou um internauta.