Duda Reis e André Luiz FrambachReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2022 13:58 | Atualizado 12/02/2022 14:10

Rio - Duda Reis usou o TikTok, neste sábado, para compartilhar uma série de registros fofos com o novo namorado, o ator André Luiz Frambach. No vídeo, eles aparecem em um restaurante, em meio à natureza e em um carro. Na trilha sonora, em inglês, o trecho da música diz: "Tudo o que eu quero ser é alguém para você".

"Nós. Coração fica quentinho vendo esse vídeo", limitou-se a escrever Duda na legenda. Ele, claro, retribuiu o carinho nos comentários. "Não consigo parar de ver esse vídeo, assim como não consigo parar de pensar em você", respondeu o ator.

Os dois assumiram o namoro recentemente. "Depois de 5 anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente.", disse o ator. Já a influenciadora foi mais discreta. "Abrigo", escreveu na legenda da foto em que aparece deitada em uma rede com o namorado.

Duda estava solteira desde terminou um namoro de dois meses com o empresário Bruno Rudge. Já André está solteiro desde o fim do namoro com Rayssa Bratillieri. No meio do caminho, ele teve um breve affair com Larissa Manoela.