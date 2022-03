Maíra Cardi sai em defesa de Arthur Aguiar - Reprodução

Maíra Cardi sai em defesa de Arthur Aguiar Reprodução

Publicado 22/03/2022 16:29

Toda semana o Jogo da Discórdia aumenta a rivalidade entre Arthur Aguiar e Laís dentro da casa do BBB 22. Na noite dessa segunda-feira (21) não foi diferente, mas a forma como a discussão aconteceu repercutiu no Twitter e fez Maíra Cardi sair em defesa do marido.

Na dinâmica, Laís teve que montar um ranking de quem achava mais arrogante. A médica, claro, colocou Arthur em primeiro lugar, como o mais arrogante da casa, e disse: "Te acho arrogante porque só você sabe falar, não erra nada. Comigo, você diz que não sei o que estou falando, que dou show, que sou rasa e me diminui". O cantor rebateu: "Não, eu não te diminuo. Todas as vezes que você me chamou, em nenhuma vez você falou sobre algo que de fato aconteceu".

A comunidade do Twitter, então, acusou Arthur de praticar gaslighting com Laís. O termo dá nome a um tipo de violência psicológica, sofrida normalmente por mulheres, na qual informações são distorcidas e outras trazidas, fazendo com que a outra pessoa duvide da sua própria sanidade. O cantor também foi acusado de interromper as falas da médica.

Diante da situação, Maíra Cardi ficou revoltada e soltou o verbo no Instagram Stories. "É sério isso que está acontecendo?? Por que quando o Arthur fala é crime e quando qualquer outro fala é jogo?? Apelação... jogo sujo, jogo baixo... Usar algo tão sério para descredibilizar alguém. Arthur sempre foi muito coerente e impecável em suas colocações", disse a influencer antes de trazer uma série de vídeos de momentos de Arthur e Laís dentro do BBB 22 com a intenção de comprovar o ponto de vista.

Maíra ainda completou: "Pegar um assunto tão sério e ser tratado dessa maneira? Isso é um desserviços a nós mulheres. As pessoas estão fazendo do BBB um jogo sujo, isso não é guerra política. Mais amor, mais respeito com as pessoas. Essas acusações são crime".