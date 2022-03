Pedro Bial mostra fotos com os filhos - Reprodução/ Mais Você

Pedro Bial mostra fotos com os filhos Reprodução/ Mais Você

Publicado 22/03/2022 12:38

Pedro Bial surpreendeu o público ao mostrar fotos inéditas da sua "grande família" durante participação no programa Mais Você desta terça-feira (22). O apresentador é pai de 5 filhos, de diferentes idades: Ana é a mais velha e tem 35 anos, Theo está com 24 anos, José com 20, e as mais novas Laura e Dora têm 4 e 2 anos, respectivamente.

fotogaleria

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, Bial contou um pouco da intimidade da família e confessou ao se referir aos filhos: "Tenho alegrias e problemas de todas as idades". O apresentador é casado com Maria Paula, mãe de Laura e Dora. Os filhos mais velhos são frutos de casamentos anteriores.

Animado e bem-humorado, Pedro Bial lembrou que completa 64 anos na semana que vem e disse sentir que está no começo de uma nova vida. Para ele, a convivência com as filhas mais novas significa uma renovação diária. "Se teve uma coisa que a pandemia trouxe - a pandemia que trouxe tanta tristeza, tanta desgraça, para todo mundo, cada um sofrendo a sua medida - foi a oportunidade de ver essas pequeninhas e conviver com elas. Eu tive uma convivência, uma intimidade com elas nessa idade, que eu não teria em outras circunstância", disse o pai orgulhoso, que confessou estar muito feliz com o momento que vive.