Famosos conferem pré-estreia de filme na Zona Oeste do Rio

Rio - Um time de estrelas marcou presença na pré-estreia do filme 'Me Tira da Mira', que estreia no dia 24, em um cinema da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. Cleo foi acompanhada do marido, Leandro D'Lucca, e da mãe, Gloria Pires. Fiuk esteve no local com a namorada Thaisa Carvalho. Famosos como Kaysar, Giullia Buscacio, Giulia Costa, Cris Viana, Mel Maia, Marcos Pasquim, Silvero Pereira, Stenio Garcia e a esposa, Marilene Saade conferiram o evento e posaram para os fotógrafos.

No filme, Roberta (Cleo) é uma investigadora da Polícia Civil que se infiltra como agente secreta na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético para investigar a morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer) por conta própria. A suspeita é de que o chá desenvolvido pelos donos da clínica, usado para reequilibrar a energia dos pacientes, pode estar matando pessoas. Durante a investigação, ela contará com o apoio de sua terapeuta, Isabela (Bruna Ciocca), com quem forma uma dupla divertida e implacável. Além dela, o policial Lucas (Fiuk), a atriz “cancelada” Natasha Ferrero (Júlia Rabello) e Rodrigo (Sergio Guizé), seu ex-parceiro no amor e no trabalho, também estarão ao seu lado nessa missão.

Relatar erro