Aparecida Petrowky se exercita na Zona Sul do Rio

Rio - Aparecida Petrowky aproveitou a manhã desta terça-feira para se exercitar. A atriz de 39 anos mostrou muita disposição e correu em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Ela ainda pôs em prática exercícios de ioga e fez abdominais no local. Após as atividades, ela, que foi clicada por um paparazzo, tomou uma água de coco e relaxou em meio à natureza.



