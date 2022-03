Rafa Kalimann - reprodução do instagram

Publicado 22/03/2022 09:17 | Atualizado 22/03/2022 09:17

Rio - Rafa Kalimann, de 28 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar um vídeo de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira. A digital influencer mostrou para seus seguidores como faz para tirar fotos sozinha com o celular e esbanjou beleza e boa forma.

"Bastidores de uma foto tirada sozinha", escreveu ela na legenda. Não demorou muito para os fãs da ex-BBB se derreterem por ela. "Que corpo é esse Brasil", comentou um. "Nossa, mas sendo assim fica fácil tirar foto de qualquer jeito, né, Rafaella", brincou outro. "Perfeita demais", opinou um terceiro.

Rafa é a nova apresentadora da #RedeBBB e a primeira pessoa a conversar com os brothers logo que eles deixam a casa do reality, no “Bate-Papo BBB”. Ao Dia, ela falou sobre esse novo desafio na carreira. "O frio na barriga vem a cada novo trabalho, e o feedback do público é de fato muito importante. O programa é muito divertido, é o momento de descompressão do participante recém-eliminado, ou seja, depois que ele conversa com o Tadeu (Schmidt), é o primeiro contato com toda a repercussão aqui fora da casa”.