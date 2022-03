Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 22/03/2022 19:23 | Atualizado 22/03/2022 19:27

Rio - Após ser anunciada como uma das competidoras da "Dança dos Famosos" , Jojo Todynho usou suas redes sociais para compartilhar uma desabafo sincero com os seguidores. Na manhã desta terça-feira (22), a cantora revelou que não pretende mais frequentar igrejas evangélicas por causa de críticas que recebeu de "crentes de verdade".

"Não quero mais saber de igreja. As pessoas, em vez de te dar forças, elas ficam te limando mais. Então, agora eu vou ficar do jeito que o mundo gosta. Crentes, descansem, tá? Como vocês são puros e só vocês são crentes de verdade, pronto, vou continuar no mundo e vou continuar fazendo o meu trabalho. Maldita hora que eu fui dividir com vocês que estou indo a igreja. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho paciência...", declarou a artista.

As críticas surgiram após o lançamento do videoclipe de "Tropa das Soltinhas", em que Jojo colabora com as cantoras Gabily e Bianca. Na produção, a ex-A Fazenda surge rebolando apenas de maiô, o que teria gerado a reprovação do público religioso.

Em fevereiro deste ano, Jojo foi sincera ao revelar que acelerou a relação com Lucas Souza e decidiu selar a união com apenas quatro meses de namoro para não fazer sexo fora do casamento . Na época, a funkeira comentou o processo que estava vivendo após se converter ao cristianismo: "Ainda estou em processo de libertação! Vocês vão me ver ainda falar muito palavrão. Estou caminhando. Não fiquem me condenando quando me virem ir para igreja. Estou caminhando. É um processo. Deus transforma vidas e já me transformou", afirmou.

"Já sinto desejo de ir à igreja, antes não sentia esse desejo. Tenho o desejo de orar... Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação. Então é um processo. Mas essa vida de empresária, mãe de pet e futura evangélica não é fácil, não", completou Jojo, em seus Stories.