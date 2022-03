Luiza Possi - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 18:12

Rio - Luiza Possi, de 37 anos, apareceu no Instagram nesta terça-feira (22) usando uma lingerie vermelha para falar sobre a autoestima da mulher após o nascimento de um filho. A cantora é mãe de Lucca, de 2 anos, e de Matteo, de 5 meses, frutos do casamento com o diretor Cris Gomes.