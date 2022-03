Gabi Martins rebate críticas de Solange Gomes sobre sua atuação como musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel - Reprodução/Instagram

Gabi Martins rebate críticas de Solange Gomes sobre sua atuação como musa da escola de samba Unidos de Vila IsabelReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 18:04

São Paulo - Gabi Martins parece ter colocado um ponto final na troca de farpas em público com Solange Gomes. Nesta terça-feira (22), a ex-BBB sugeriu que as críticas de Solange poderiam ser enviadas por mensagens privadas. Ontem, a finalista de "A Fazenda 13" utilizou as redes para julgar a apresentação da sertaneja no ensaio da escola de samba Unidos de Vila Isabel.

Através dos Stories, Solange Gomes criticou duramente a performance de Gabi Martins. Na ocasião, a ex-musa da Banheira do Gugu se direcionou a Gabi e comentou: "Faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios. Carnaval é coisa séria".

Nesta tarde, Gabi Martins respondeu diretamente à influenciadora. "Solange, com todo respeito, estou começando agora e me dedicando ao máximo. Estou aberta a todas as críticas porque eu quero melhorar, por isso, estou fazendo aulas e me dedicando aos ensaios. Na próxima, me chame no privado pra você me dar o toque... Beijos".

Entenda a treta

Na última segunda-feira (21), Solange Gomes levou a público sua opinião sobre a performance de Gabi Martins no ensaio da escola Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí.

Através dos Stories, Solange Gomes fez um comentário avaliando a apresentação da ex-BBB. "A Gabi Martins era para sambar na frente do tripé. O tripé é como se fosse um carro alegórico. Ela estava do lado ou atrás do tripé dela. Alguém avisa pelo amor de Deus", criticou ela, que já participou de diversos desfiles de carnaval.

Gabi Martins, por sua vez, utilizou os comentários de uma publicação sobre a crítica de Solange para se defender e explicar que está em processo de aprendizagem. "Quando me propus estrear em uma escola de samba no carnaval, eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios, doação", iniciou.

"É o que tenho feito. A cada ensaio na quadra, a cada agenda oficial da escola é um novo aprendizado. E que bom que estou tendo oportunidade de aprender com os melhores. Obrigado minha escola Vila Isabel, meu presidente, vice presidente e todo povo do samba por me acolher tão bem e pacientemente me ensinar. Prometo continuar empenhando meu melhor por vcs", comentou a ex-BBB.

Apesar da justificativa, Solange Gomes parece não ter aceitado a explicação. Na tréplica, a influenciadora aponta que Gabi Martins já deveria saber sobre o posicionamento dentro da avenida e explicou que o erro pode comprometer a pontuação da escola de samba no quesito 'harmonia'.

"Para de graça. Já deu tempo de sobra de saber que é pra ficar à frente do tripé e não do lado ou atrás. Valorize o que lhe foi oferecido. Posicionamento é o mínimo dentro da Sapucaí, pois compromete o quesito harmonia e faz a escola perder pontos", detonou a ex-peoa.

A reportagem é de Luanda Moraes, do iG.