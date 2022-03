Tatá Werneck se arrisca na coreografia de 'Envolver', hit histórico na carreira de Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 15:04 | Atualizado 22/03/2022 15:06

Rio - Enquanto Anitta segue fazendo história com o hit "Envolver" , cada vez mais pessoas se rendem ao desafio de reproduzir a coreografia do single. Nesta terça-feira (22), Tatá Werneck uniu humor e rebolado ao compartilhar um vídeo em que desce até o chão toda vez que escuta o refrão da música que, atualmente, é a 5ª faixa mais escutada no Spotify Global.

"Olá. Meu nome é Tatá e eu estou há 8 dias cantando 'Envolver'", escreveu a comediante na legenda da publicação no Instagram. No vídeo gravado ao lado do roteirista Gui Souza, Tatá imita a coreografia nas situações mais inusitadas como em uma discussão, após uma tentativa falha de "dar uma estrelinha", e até mesmo no banheiro.

A postagem rendeu uma chuva de elogios de fãs e amigos famosos, que se divertiram com a interpretação de Tatá Werneck do #EnvolverChallenge. "Tatá, você é a melhor, entenda", declarou um seguidor. "Agora a Anitta pega o #1 global", disparou outro internauta. "No banheiro foi de lascar", brincou um terceiro. E a Poderosa também aprovou o vídeo: "Amo", declarou Anitta, se tornou a primeira artista brasileira a colocar uma canção no Top 5 do Spotify Global.



