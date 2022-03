Filipe Ret, Ronaldinho, L7nnon, Anitta e Jack Harlow - reprodução do instagram

Filipe Ret, Ronaldinho, L7nnon, Anitta e Jack Harlowreprodução do instagram

Publicado 22/03/2022 09:52

Rio - Ronaldinho Gaúcho comemorou seu aniversário de 42 anos em grande estilo. O ex-jogador de futebol curtiu a data ao lado de alguns amigos, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. Anitta, Filipe Ret, L7nnon e o norte-americano Jack Harlow estavam entre eles.

fotogaleria

Alguns cliques do encontro foram publicados nas redes sociais. "De milhões", escreveu Ret ao compartilhar uma foto no Instagram. "Feliz aniversário, Ronaldinho", postou Anitta.

A festa contou com as apresentações do Bom Gosto, Clareou, Samba de amor, Mumuzinho, Adriano Ribeiro, Naldo Benny, Suel, Matheusinho e DelaCruz. Na ocasião, Ronaldinho cantou e dançou bastante.