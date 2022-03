Preta Gil compartilha fotos de ida à praia para celebrar o fim do verão - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 21:04

Rio - Preta Gil deixou os fãs babando, na noite desta terça-feira (22), ao compartilhar uma sequência de cliques em que curte uma praia posando apenas de biquíni. A cantora usou as fotos para se despedir do verão e comemorar a chegada do outono, recebendo uma chuva de elogios dos seguidores pelos belos registros.

fotogaleria

“Chegou ao fim o verão, essa estação que eu tanto amo e que me recarrega de todas as maneiras! Bem-vindo, outono!”, declarou a artista na legenda da publicação no Instagram. No carrossel de fotos, Preta ostenta o corpão em diferentes poses, deixando explícita sua beleza em todos os ângulos.

Nos comentários, internautas encheram a empresária de elogios: “Minha musa que amo!”, declarou uma seguidora. "Gostosa demais”, escreveu outro fã. "Bela e plena sempre, hein", acrescentou um terceiro.

Confira a publicação: