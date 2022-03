Juliana Paes - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 19:14

Rio - Juliana Paes relembrou o período de gravação da novela "Pantanal" que estreia na próxima segunda-feira (28). A atriz publicou no Instagram uma foto sua de short jeans e top, e fez referência a sua personagem na trama.

"Lembrete do dia: Maria Marruá, favor devolver esse look porque quero usar ainda essa semana, o calor no Rio não dá trégua!", escreveu.