João Guilherme recebeu críticas dos fãs de Jade Picon - Reprodução

João Guilherme recebeu críticas dos fãs de Jade PiconReprodução

Publicado 22/03/2022 18:21

Na tarde desta terça-feira (22), João Guilherme comprou uma briga com o youtuber Rezende, que é ex-namorado de Virginia Fonseca, atual cunhada do ator. A discussão acalorada virou assunto nas redes sociais, principalmente após Jade Picon ser citada.

fotogaleria

Tudo começou quando Rezende publicou o seguinte texto no Twitter: "Quero ver alguém estar do lado de um 'cancelado' ou aguentar a pancada junto. Isso é para poucos. E vale a reflexão: o que você faria se um amigo ou amiga sua fosse cancelado pesado na internet? Se a primeira coisa que vem na tua cabeça é 'depende', você é só mais um". João decidiu responder o youtuber questionando as circunstância do cancelamento. "Beleza, Rezende, desculpa, mas se meu amigo está sendo cancelado porque ele bateu ou abusou de uma mulher eu ia ter que ser só mais um mesmo. Isso é só um dos exemplos que vieram na minha cabeça", disse.

A resposta de Rezende veio em seguida: "João, talvez você não soube interpretar o texto. Mas beleza, vou explicar! Crime é diferente de cancelamento! Você que trabalha com internet e já viveu isso várias vezes, deveria saber. Mas enfim, me referi a quem é cancelado, não a um criminoso. Obs: Atenção com quem você anda!". O ator então disse que estava ocupado e que voltaria para os dois terminarem a conversa, mas antes fez um post em que mencionou a ex-namorada Jade Picon e deixou os fãs da ex-BBB exaltados.

"Eu tenho um último assunto pra falar sobre bbb, em um tweet antigo tinha dito que não ia falar sobre mas visto todo o hate gratuito que eu tenho recebido de fãs da Jade e do casal ali formado no reality show eu virei falar sobre. agora to ocupado", afirmou. Depois disso, começou a receber muitas críticas.

Alguns dos comentários recebidos por João Guilherme foram: "Foi macetado pelo Rezende e agora vai trocar o foco? Quando a Jade tava no auge e todo mundo apoiava ela, você apoiava. Quando a Jade tava cancelada e sendo atacada, você atacava junto" e "Quer falar de 'hate gratuito'. Logo a pessoa que com as indiretinhas ajudou no hate contra a Jade justo no paredão dela".