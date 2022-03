Viih Tube revela ter feito testes de gravidez após mal estar e tonturas - Reprodução/Instagram

Viih Tube revela ter feito testes de gravidez após mal estar e tonturasReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 16:43

Rio - Viih Tube revelou, nesta terça-feira (22), que precisou realizar testes de gravidez após sofrer com mal estar e tontura. Na última segunda-feira, a ex-BBB usou seus Stories do Instagram para relatar alguns problemas de saúde que enfrenta e um fã logo questionou a possibilidade da influenciadora estar esperando um filho.

fotogaleria

"Ontem, depois que falei os sintomas que eu estava, só recebi isso no direct. Mas já fiz o exame, gente, de palitinho e de sangue. Não estou grávida não", declarou a youtuber em resposta ao seguidor. Viih Tube contou que passou por uma bateria de exames, recentemente, ao apresentar "sintomas estranhos" em meio à agenda de compromissos profissionas e as saídas para curtir a noitada com amigos.

Nos vídeos publicados nesta segunda-feira, a influencer explicou sua situação: "Sei que estou um pouco sumidinha essa última semana. Sei que estou com uma cara meio abatida. Comecei a ter uns sintomas muito estranhos essa semana. Não vou falar nada para vocês por enquanto porque não saíram meus exames ainda, não sei se é algo. Acredito que não seja nada", tranquilizou.

"Meus hormônios estão muito confusos. Não sei se é por conta de um remédio que eu estava tomando, se é por conta do anticoncepcional, se aconteceu alguma coisa. Mas alguns sintomas bem estranhos", contou a famosa."Esse fim de semana bebi duas taças de gin e me deram uns apagões esquisitos, fiquei meio tonta demais. Não era só de bebida, estavam meio estranhas as coisas. Fiz exames, já ia fazer para renovar, mas aproveitei e fiz um checkup completo", acrescentou Viih Tube.

A ex-participante do "BBB 21" ainda relembrou de outro momento, no ano passado, em que teve sintomas parecidos: "O que deu alteração nos meus exames era muito cansaço, muito trabalho e a cabeça pensando muito. Pode ser que seja isso, por isso fiquei mais quietinha essa semana, dei uma desligada, uma relaxada", confessou.

"Respeitem o limite de vocês. (...) Me alimento super bem, faço exercício físico, estou cuidando super bem, mas a mente é super importante, então cuidem da cabeça de vocês. Eu tive vários sintomas muito esquisitos, esse foi um deles, que foi o ápice para eu fazer os exames, mas foram vários", completou a youtuber.