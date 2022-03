Anitta se torna a 1ª artista brasileira a ter música entre as 10 mais ouvidas ao redor do mundo no Spotify - Reprodução/Instagram

Anitta se torna a 1ª artista brasileira a ter música entre as 10 mais ouvidas ao redor do mundo no SpotifyReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 13:12 | Atualizado 22/03/2022 13:22

Anitta não cansa de bater recordes e colocar o nome na história da música mundial. Poucos dias após se tornar a primeira brasileira a ter um hit entre as dez músicas mais tocadas no Spotify Global , nesta terça-feira a canção "Envolver" subiu posições e entrou para o Top 5 do ranking.

fotogaleria

O single também alcançou um marco importante no Spotify Brasil: é o mais tocado e, nas últimas 24 horas, ultrapassou 1 milhão de streams apenas no País. Isso torna Anitta a artista que mais liderou a plataforma de streaming em território brasileiro.

No ranking mundial, "Envolver" está atrás apenas de "Heat Waves", de Glass Animals; "Stay", de The Kid Laroi e Justin Bieber; "Enemy", de Imagine Dragons e JID; e "abcdefu", de GAYLE.

No Instagram Stories, Anitta comemorou a presença no Top 5 Global e disse: "Se eu quiser me aposentar agora eu me aposento, porque eu já fiz o que podia e o que não podia, gente. Se eu quiser me aposentar agora eu posso, mas calma, eu disse se eu quiser, não disse que eu vou, eu disse que eu poderia".

Todos esse sucesso, que fez de "Envolver" a música latina mais ouvida no mundo, está diretamente relacionado ao #EnvolverChallenge, também conhecido como "El Paso de Anitta". A própria cantora teve a ideia da dança, que viralizou em todas as redes sociais, como Twitter, Instagram e TikTok.