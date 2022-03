Lorena Carvalho e Lucas Lucco anunciaram o fim do casamento no dia anterior ao 1º aniversário do filho, Luca - Reprodução/Instagram

Rio - Após Lucas Lucco anunciar o fim do casamento com Lorena Carvalho , a modelo usou suas redes sociais para compartilhar uma reflexão, nesta terça-feira (22). Em seu Instagram, a mãe do pequeno Lucas citou um texto da escritora Raquel Terra para desabafar sobre maternidade em meio à separação.

“Filhos não aparam arestas, nem preenchem vazios. Não salvam casamentos, não geram salários maiores, não levantam a autoestima. Ao contrário, filhos trazem grandes responsabilidades, demandam dinheiro, tempo e paciência”, diz um trecho na legenda da postagem em que a loira também compartilha uma sequência de cliques com o único filho do casal, que completou 1 ano um dia após os famosos anunciarem o término.

Em seguida, o texto finaliza com os benefícios de se ter filhos: “Filhos nos inspiram a ser caçadores de sonhos. A buscar força, sentido para lutar. Eles não nos deixam estagnados. Obrigam a sacudir a poeira, levantar e seguir. Mesmo que o destino seja a desconstrução daquilo que acreditávamos”.

Juntos há oito anos, sendo dois deles casados, Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciaram a separação na última sexta-feira. O cantor publicou um longo texto em seu Instagram, relembrando toda a trajetória do casal até agora, enquanto a modelo foi mais discreta e deu a notícia em seus Stories, pedindo respeito ao momento delicado que o ex-casal enfrenta.

