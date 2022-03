Sthe Matos - reprodução do instagram

Publicado 22/03/2022 10:16

Rio - Sthe Matos, de 23 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. A ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record TV, deu entrada na unidade de saúde após sentir fortes dores de cabeça. No local, a digital influencer foi submetida a uma tomografia e os médicos constataram um sangramento no cérebro dela. A informação foi confirmada pela equipe da jovem através de uma nota publicada no Instagram, na madrugada desta terça-feira.

"Oi, equipe da Tetezinha! Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Teté sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave. Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI, apenas por precaução. Como sempre, contamos com vocês para apoiar Teté com energias positivas e para não dar voz às fake news. Assim que possível, compartilharemos novas informações sobre a evolução do tratamento. Fiquem com Deus", dizia o comunicado.