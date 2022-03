Sasha recriou capa do álbum da mãe - Reprodução/Instagram

Rio - Sasha Meneghel homenageou a mãe, Xuxa Meneghel durante um ensaio fotográfico para a revista Elle. A modelo usou as roupas da apresentadora, com direito a pose idêntica a da mãe, para recriar a capa do álbum 'Xou da Xuxa - Vol. 1', lançado em 1986.

No Instagram, Xuxa Meneghel se derreteu ao comentar a surpresa feita pela única filha. "Eu passei uns bons 15 anos da vida da Sasha achando que ela não queria ser parecida comigo em nada e sempre respeitei seus pensamentos (não deve ser fácil ficar na sombra de alguém, mesmo que seja alguém que você ama). Aí hoje, perto do meu níver, eu ganho esse presente: 'Mãe, eu tenho muito orgulho de ser sua única filha!'", iniciou o texto.

"Saber que ela se arrumou, se vestiu com minhas roupas pra fazer um carinho no meu coração foi simplesmente inesperado e incrível. Sasha, você não parece comigo, pois você é perfeita. Sempre quis e sonhei com você assim desse jeitinho que você é, mas hoje me surpreendi em ver você entrando no meu mundo que SEMPRE foi seu", escreveu.