Biel mostra imagens do ultrassom da filha Reprodução

Publicado 24/03/2022 17:27

Emocionado e com um largo sorriso, Biel compartilhou o rostinho de sua filha com os seguidores do Instagram. O cantor e ex-A Fazenda acompanhou a namorada Thays Reis em um novo exame de ultrassom nesta quinta-feira (24) e pôde ter uma ideia de como será as feições da bebê graças à uma modelagem digital em 3D.

"Sei que ela ainda vai odiar essa foto mas eu tive que tirar nossa primeira selfie, filha! Quanto amor, Senhor. Deus do céu! Obrigado por esse momento!", escreveu Biel. Nos comentários, os seguidores se derreteram com o momento fofo: "O papai mais babão", "Parabéns irmão" e "Coisinha mais linda" foram algumas das reações.

Thays, que está prestes a entrar no sexto mês da gravidez, também compartilhou o momento nas redes sociais. Nos Stories, ela mostrou como o coração da bebê está batendo forte e disse: "Que sensação maravilhosa! Mamãe já quer pegar no colo".