Fãs de Anitta fazem Reprodução

Publicado 24/03/2022 15:45

O hit "Envolver" de Anitta está fazendo sucesso mundialmente. Com o single, a poderosa bateu recordes e, nesta quinta-feira (24), alcançou o segundo lugar do Top 50 Global no Spotify. Muito desse sucesso está relacionado ao #EnvolverChallenge, também conhecido como "El Paso de Anitta", que viralizou nas redes sociais.

Foram milhares de vídeos compartilhados de pessoas de todas as idades fazendo a dança do refrão de 'Envolver'. E os fãs de Anitta, na busca pelo primeiro lugar do Spotify Global, não estão medindo esforços para manter o desafio da música em alta: nessa quarta-feira (23) eles se reuniram 8 cidades do Brasil para fazer um "flash mob" em locais públicos.



Em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Belém, os fãs fizeram reuniões repentinas e dançaram a coreografia de 'Envolver'. Um compilado de vídeos das ações que pararam o trânsito, literalmente, foi publicado no perfil do Instagram "QG da Anitta".

Teve grupos fazendo o "El Paso de Anitta" no meio de carros estacionados no sinal, no calçadão da praia, em praças, shoppings e até no transporte público. Veja o vídeo: