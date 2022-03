Gabi Brandt rebate comentários de internautas - Reprodução

Gabi Brandt rebate comentários de internautasReprodução

Publicado 24/03/2022 16:31

Rio - Gabi Brandt se manifestou sobre uma possível reconciliação com Saulo Poncio através do Instagram, nesta quinta-feira. A digital influencer deixou claro que apesar do término do casamento, anunciado no início deste ano, os dois mantém uma boa relação.

fotogaleria

"Eu mil vezes: 'vocês sempre vão nos ver juntos no mesmo lugar porque somos amigos'. Eu e Saulo no mesmo lugar: 'alá, voltou'. Eu e Saulo num grupo de amigos: 'eles não andam lado a lado como um casal, então, ele é escroto'. Pô, realmente não dá pra entender a cabeça de vocês", afirmou ela ao responder uma publicação sobre o assunto no perfil 'Caso Família'.

Os boatos de que Gabi e Saulo reataram começaram após alguns fãs enxergarem a sombra do cantor em uma foto postada por ela no Instagram, nesta segunda-feira. Depois, os dois foram vistos juntos em um parque de Orlando, na Flórida (EUA). Eles estavam acompanhados de Jonathan Couto, ex-marido de Sarah Ponci, e alguns amigos.

O ex-casal começou a namorar em 2018 e se casou em janeiro de 2019. Eles são papais de Davi, de 2 anos, e Henri, de 1. O relacionamento dos dois foi marcado por suspeitas de traição por parte do cantor.