Priscila Beatrice, sósia de Rihanna passeia por São Paulo - Reprodução

Publicado 24/03/2022 18:10

Os boatos de que Rihanna viria ao Brasil para acompanhar o namorado A$AP Rocky , uma das atrações principais do festival Lollapalooza, que acontece no próximo final de semana em São Paulo, deixou os fãs da cantora muito animados. Imagina, então, se deparar com ela, grávida e cercada de seguranças, passeando pela "cidade de pedra"?