Ex-BBB Lucas Bissoli afirma que continuará na faculdade de medicinaReprodução / Multishow

Publicado 06/04/2022 10:16 | Atualizado 06/04/2022 10:17

Rio - Lucas Bissoli, do "Big Brother Brasil 22", contou em uma entrevista à Gina Indelicada, na terça (5), que aproveitará este momento de saída do reality para ganhar uma quantia em dinheiro que o possibilite concluir o curso de medicina.

"Quero me formar até porque não sou artista, então não tenho como sustentar isso. Essa fama que estou tendo agora é de Big Brother. Acabei de participar do reality, as pessoas me conheceram. Agradeço muito pelo carinho, mas não canto, danço ou atuo. Vou aproveitar o momento, fazer uma grana e depois voltar a fazer meu curso de Medicina", afirmou o universitário.

Há pouco tempo, a mãe de Lucas usou seu Instagram para interagir com os seguidores do filho, e contou como a família arcou com os custos da graduação dele. Segundo ela, para pagar os quatro primeiros anos do curso, precisou vender a casa herdada dos pais e agora, para custear o restante, pretende conseguir um financiamento para os últimos oito semestres da graduação.