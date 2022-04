Com look confortável, Giovanna Ewbank desembarca em aeroporto de São Paulo

Rio - Giovanna Ewbank desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta quarta-feira. Para a ocasião, a apresentadora usou um look bem confortável, composto por calça jeans, tênis, cropped e uma jaqueta rosa. Além de estilo, a esposa de Bruno Gagliasso também esbanjou simpatia no local. Ao notar a presença do paparazzo, a loira fez várias poses.

Antes de chegar em São Paulo, Giovanna compartilhou um vídeo contando uma situação fofa envolvendo sua filha Titi. A pequena tinha enviado uma foto de seu look e dos irmãos, Bless e Zyan para a apresentadora aprovar. "Hoje saí cedo para ir trabalhar, estou no aeroporto (do Rio). Eis que minha filha me manda o look do dia dela para ver se está bom. Ela mandou não só o dela, mas também o do Bless, e também tem o do Zyan. Sério, não é para morrer de amor? Ela ainda mandou: 'Mamãe, veja se está bom?'", derreteu-se.

