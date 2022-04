Maria Cândida - Reprodução/Instagram

Maria Cândida

Publicado 06/04/2022 16:10

Rio - Maria Cândida usou o Instagram nesta quarta-feira (06) para exaltar o empoderamento feminino e a autoaceitação. A apresentadora, de 50 anos, compartilhou uma montagem de duas fotos nas quais deixa evidente as "dobrinhas" em seu corpo.

"PERFEITA COM AS CURVAS DO MEU CORPO! Ei madura, já exaltou suas dobrinhas hoje?! O corpo feminino é perfeito por ser singular… se desprender dos padrões de beleza impostos é liberdade! E loba, estamos aqui pra isso… viver sem medo, se amar sem medo. Sim, é um processo de aceitação. Comece hoje! Contemple o movimento do seu corpo sem se preocupar com o que sobra… isso é sua beleza!", escreveu.