Publicado 06/04/2022 12:46

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para contar que espera gêmeos. Os bebês são fruto do relacionamento da filha do ex-nadador Xuxa com o modelo Rodrigo Calazans.

"Mãe de gêmeos? Sim, gente, é real! Presente bom, é presente em dobro, né?! Vou contar nos stories como foi o momento que descobrimos e todos os detalhes! E agora, você acha que são o que? Dois meninos? Um casal? Duas meninas? Façam suas apostas, a gente não sabe ainda também!", escreveu ela.

Isabella anunciou sua gravidez no dia 25 de março. "Grávidos! Que loucura. Achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa, né?! Depois de uns dias acordando meio esquisita, meio enjoada, resolvi comprar um teste (ainda lá em NYC) e adivinha? Grávida!", comentou. "Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo! Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… Só bora", completou.