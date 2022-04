Sammy - Reprodução/Instagram

Sammy Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2022 18:21

Rio - Sammy usou o Instagram nesta quarta-feira (06) para divulgar uma novidade em seu perfil. A influenciadora retirou o sobrenome do ex-marido, Pyong Lee, de seu arroba nas redes sociais e ainda deixou de seguir o hipnólogo.

"Meu comercial já entrou em contato comigo falando que as marcas estavam achando que meu Instagram tinha caído. Mas não, gente. Mudei de arroba. Vocês pediram tanto, né?! Está aí. Estava procurando um com que me identificasse, que fosse objetivo, e encontrei", contou.