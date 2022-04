Anitta se defende de críticas após declaração polêmica - Reprodução/Twitter

Anitta se defende de críticas após declaração polêmicaReprodução/Twitter

Publicado 06/04/2022 21:14

Rio - Faltando poucos dias para o lançamento de seu novo álbum, intitulado "Versions of Me", Anitta movimentou a web, nesta quarta-feira (6), ao divulgar alguns spoilers do disco. Após atingir a marca de 10 mil 'pre-saves' nas plataformas de streaming, a cantora revelou que o álbum terá uma colaboração com o cantor norte-americano Khalid, conhecido pelos hits "Talk" e "Better".

No Twitter, a Poderosa animou os fãs ao dar detalhes da colaboração: "É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B. Para ouvir quando a gente está apaixonado e pensando em alguém", explicou ela, sobre "Ur Baby", que será a 10ª faixa do disco. A parceria vem poucos meses antes de Khalid retornar ao Brasil com sua turnê mundial, passando por São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 23 e 25 de junho, respectivamente.

"No dia da gravação me segurei para não chorar na frente do Khalid, porque era meu sonho ter ele para essa música", confessou a artista, que ainda compartilhou um vídeo em que a dupla aparece no estúdio. O registro foi liberado, também no Twitter de Anitta, após o álbum "Versions of Me" alcançar, em menos de uma hora, a marca de 10 mil 'pre-saves', opção que envia o disco direto para a biblioteca de quem ativa a ferramenta, assim que as faixas forem liberadas oficialmente.

Essa eu não escrevi. Eu recebi pelo meu manager e me APAIXONEI de primeira. No dia da gravação me segurei pra não chorar na frente do Khalid pq era meu sonho ter ele para essa música. — Anitta (@Anitta) April 6, 2022

Após fazer história com o hit "Envolver", Anitta se prepara para lançar seu novo álbum "Versions of Me", no próximo dia 12. Além de sua canção de maior sucesso no momento, o disco também traz as faixas "Girl From Rio", "Boys Don't Cry" e "Me Gusta", em parceria com Cardi B e Myke Towers.

Apesar da expectativa, a capa do álbum dividiu opiniões nas redes sociais, com fãs decepcionados com a direção criativa do disco, enquanto outros defenderam a imagem que mostra o rosto de Anitta em diferentes fases de sua vida, deixando claras as alterações feitas com procedimentos estéticos.