Bruno de Luca e a noiva Sthéfany VidalReprodução

Publicado 06/04/2022 10:01

Rio - Bruno de Luca e a noiva, Sthéfany Vidal, vão ser papais. A informação foi confirmada pelo apresentador, em entrevista ao colunista Leo Dias, do 'Metrópoles'. No bate-papo, Bruno disse que a gravidez da amada é resultado da pandemia e que tem aprendido muito sobre o assunto.

“Estamos juntos há dois anos e três meses. Começamos a namorar no Réveillon de 2019 para 2020. Teve a pandemia e ficamos grudados a pandemia inteira e o resultado é esse. Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro”, explicou o apresentador.

Ao colunista, Bruno ainda brincou com a fertilidade das apresentadoras do 'BBB - A Eliminação' e adiantou que a irmã é quem vai fazer o parto de seu filho ou filha. “Uma coisa engraçada é que eu zoei a Ana Clara no começo do ano, pois em 2020 a Titi Müller ficou grávida e teve que deixar o programa por conta da pandemia. Em 2021 foi a Vivian que engravidou e no primeiro programa deste ano fiquei sacaneando a Ana Clara: ‘Será que vai ter alguma surpresinha este ano?’ e acabou que eu que engravidei. Bom estou muito feliz, aprendendo tudo sobre gravidez e ultrassom e o bom também é que minha irmã é obstetra e vai fazer o parto”.