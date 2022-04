Yasmin Brunet e mais famosos curtem show do Maroon 5

Rio - Yasmin Brunet esteve no show da banda Maroon 5, que se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta terça-feira. Recém-separada do surfista Gabriel Medina, Yasmin mostrou toda sua beleza no local com um look todo preto.

Famosos como Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli, os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas, Mari Palma, Rodrigo Bocardi, Enzo Celulari, entre outros, também prestigiaram o evento.

