Ex-BBB Eliezer dá selinho em fã durante evento no Rio

Rio - O ex-BBB Eliezer promoveu um evento chamado "Pig Day", em um shopping na Zona Norte do Rio, para conhecer seus admiradores. O nome do evento é uma referência ao emoji de porquinho que o publicitário usa nas redes sociais. Durante o encontro com seus fãs, Eliezer posou para fotos individuais com cada um e ainda deu um selinho em uma de suas admiradoras.

"Cheguei agora aqui no shopping e eu descobri que tenho um camarim! E meu camarim tem comida! Tem as coisas que eu gosto, brigadeiro, bolo de cenoura com brigadeiro, empadão de frango, sanduíche de ovos com bacon, aquele do BBB, quiche, suco natural", disse Eliezer nas redes sociais, ao mostrar os bastidores do evento.

Relatar erro