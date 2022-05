Grávida do 1º filho, Gabriela Pugliesi foge da dieta e come oito pedaços de pizza - Reprodução/Instagram

Grávida do 1º filho, Gabriela Pugliesi foge da dieta e come oito pedaços de pizzaReprodução/Instagram

Publicado 13/05/2022 14:48

Rio - Nem mesmo Gabriela Pugliesi está imune aos desejos na gravidez. À espera de seu primeiro filho com Túlio Dek , a influenciadora conhecida por seus hábitos saudáveis revelou que seu jantar da última quinta-feira (13) foi uma verdadeira fuga da dieta ao comer oito pedaços de pizza.

fotogaleria

"Foi só eu falar para vocês que só tenho vontade de comer coisas saudáveis, frutas, etc... Jantei oito pedaços de pizza ontem. Quando não estava grávida, nunca consegui passar de três pedaços. No oitavo pedaço, eu queria mais. Tinha um vazio dentro de mim, não preencheu. Mas aí falei: 'Melhor parar, querida'. Paramos e estamos aqui", contou a famosa, nos Stories do Instagram, enquanto caminhava na praia na manhã desta sexta-feira.

Pugliesi surpreendeu os fãs no início desta semana ao anunciar que está grávida de seu primeiro filho com o namorado, Túlio Dek. "TÔ GRÁVIDAAA!! O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida. Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e de esperança pra quem precisa", escreveu Gabi na legenda de um vídeo em que relembra os tratamentos que fez para engravidar enquanto estava casada com Erasmo Viana, de quem se separou em fevereiro de 2021.

O ex-participante de "A Fazenda" também usou as redes sociais para parabenizar a ex-esposa pela novidade: "Me pegou de surpresa. Fiquei muito, muito feliz por ela", começou Erasmo. "E independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, o que ela falou ou não falou, sempre torci para que ela realizasse esse sonho porque sei o quanto ela queria. E de verdade, fiquei muito feliz, muito mesmo. Ela merece tudo o que está vivendo agora", completou.