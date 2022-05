Vera Zimmermann está namorando a diretora Luciana Ramanzini - Reprodução Internet

Vera Zimmermann está namorando a diretora Luciana RamanziniReprodução Internet

Publicado 13/05/2022 13:23 | Atualizado 13/05/2022 13:26

Rio - A atriz Vera Zimmermann, de 58 anos, está namorando a diretora Luciana Ramanzini. As duas estão curtindo uma viagem pelo Nordeste e têm compartilhado alguns momentos nas redes sociais. Em turnê pela região com a peça "As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão", o casal aproveitou alguns momentos de folga para curtir um passeio pela Praia de Tourinhos, em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Vera Zimmermann fez muito sucesso nos anos 80. Ela chegou a posar duas vezes para a "Playboy" e ganhou ainda mais destaque quando interpretou a personagem Magda, na novela "Meu Bem, Meu Mal", em 1991. A atriz também viveu um romance com Caetano Veloso na década de 80 e ele dedicou a música "Vera Gata" para ela. Em 2006, Vera Zimmermann teve um breve relacionamento com Jô Soares.