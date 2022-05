Jade Picon ignora perguntas sobre PA e mostra sua rotina de skincare - Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2022 12:14 | Atualizado 13/05/2022 12:14

Rio - A influenciadora Jade Picon usou o Instagram na noite de quinta-feira (12) para compartilhar parte de sua rotina de cuidados com a pele. Mesmo questionada por fãs, a ex-participante do "BBB 22" evitou falar de seu encontro com o atleta Paulo André, com quem viveu um breve romance na casa. Os dois foram juntos para uma balada na madrugada de quarta-feira (11), onde encontraram o casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo.

Nos stories, Jade apareceu com o rosto coberto por argila e logo depois, disse estar com fome e que pretendia comer antes de dormir. "Me deu vontade de comer aqueles anéis de cebola, sabe?", comentou com uma amiga, que logo pesquisou os valores. "Está caro?", questionou a influencer. "24 [reais]", respondeu a amiga. "Pede duas", decidiu Jade.

Em publicações seguintes, a ex-BBB explicou que faz musculação para poder saciar seus desejos grastronômicos. "Eu treino para isso. Vou comer batata frita e amanhã, às 10h, eu estou como? Treinando bonitinha", contou.