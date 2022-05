Jessilane está hospedada na casa de Tiago Abravanel - Reprodução

13/05/2022

Rio - A ex-BBB Jessilane está hospedada na casa de Tiago Abravanel, que participou com ela do "BBB 22". A professora, que mora em Goiás, postou no Instagram uma foto em que aparece em frente a já conhecida porta do apartamento de Tiago, cheia de bonecos. "Estou na casa do Tiago Abravanel fingindo costume, só que não", escreveu no Twitter.

"Olha que coisa mais linda essa porta. Meu Deus, muito chique, gente. Tô passada", disse Jessilane. "Não posso nem ficar filmando muito, porque é a casa dos outros, né, galera?", completou a ex-BBB nos Stories. Jessi mostrou um pouco da decoração do apartamento e o quarto de hóspedes, onde ela vai ficar.

"Vou ficar hospedada na casa do Tiago e ele nem está aqui. Está lá em Salvador. Olha só como o Tiago é", elogiou a professora.