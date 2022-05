Grazi Massafera comenta foto de Caio Castro com a atual namorada, Daiane de Paula - Reprodução Internet

Grazi Massafera comenta foto de Caio Castro com a atual namorada, Daiane de PaulaReprodução Internet

Publicado 13/05/2022 09:08

Rio - Grazi Massafera e Caio Castro são um ex-casal evoluído. A atriz mostrou, nesta quinta-feira, que mantém um bom relacionamento com o ex-namorado e fez um comentário na foto que a bailarina Daiane de Paula, atual do ator, postou no Instagram. Na imagem, Dai e Caio Castro aparecem agarradinhos no elevador. "Lindezas", comentou Grazi Massafera.

Daiane retribuiu o comentário de Grazi. "Você é luz", disse a bailarina. Os seguidores ficaram impressionados com a troca de elogios entre elas. "Obrigado pela maturidade", disse uma pessoa. "Exemplo", comentou outro seguidor. "Duas lindas", disse uma terceira pessoa.

Caio Castro e Grazi Massafera ficaram juntos por cerca de dois anos e meio. O namoro chegou ao fim em agosto do ano passado. "Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida. Deu certo do início ao fim. O que deu errado? Nada. É isso que tenho para responder", disse o ator sobre o fim do romance, na ocasião.