Murilo Rosa faz apelo e pede que Douglas Silva seja protagonista em novelaReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 18:32

Rio - Após Jade Picon causar polêmica na web ao ser escalada para uma novela da Globo , Murilo Rosa usou as redes sociais para chamar atenção para Douglas Silva, que também participou do "BBB 22". No Instagram, o ator de 51 anos destacou o currículo do ex-brother e pediu que DG também receba propostas para retornar à televisão brasileira após ser finalista no reality show.

"Vamos lá… Escrevo esse post com carinho e respeito. Douglas Silva foi um dos protagonistas de um dos maiores filmes (hoje um clássico) já realizado no Brasil, 'Cidade de Deus'. Filmaço e ele dá um show. Espero que pessoas 'responsáveis' por escalar um elenco pensem que está na hora dele protagonizar uma novela, que tal?", disse Murilo na legenda da publicação.

Enquanto internautas, e até atores da TV Globo , criticam o convite feito para que a influenciadora Jade Picon atue em na próxima novela de Gloria Perez, o veterano fugiu de polêmicas mas ressaltou: "E atores maravilhosos novos, precisando de uma oportunidade, estão à disposição e a espera nos teatros… Vamos lá, coragem", completou o artista.

Recentemente, Douglas Silva participou do programa "Papo de Segunda", no GNT, e comentou as dificuldades que enfrenta em sua carreira, apesar de ser reconhecido internacionalmente: "Sou o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy, mas isso não influenciou em nada na minha carreira, isso não influenciou em nada no meu bolso, eu tenho que estar sempre me provando. Eu cheguei até em um momento a me criticar, 'será que isso não foi sorte?'", contou o ex-BBB.

Nesta semana, o nome de Jade ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após a modelo ser convidada para interpretar a vilã da novela "Travessia", que deve suceder "Pantanal" na faixa das 21h. Apesar de não ter sido confirmada pela TV Globo, a notícia deixou internautas revoltados e a classe artística vem protestando contra a escalação da ex-sister, que não é atriz profissional e não tem DRT, que é o registro exigido para a classe.