Deolane BezerraReprodução/Record

Publicado 12/05/2022 14:27 | Atualizado 12/05/2022 14:33

São Paulo - A influenciadora e viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira. A cantora afirmou que vem se irritando com os pedidos de ajuda financeira dos fãs. Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para apelar por quantias, divulgação de perfis do Instagram e até que a advogada fizesse compra em lojinha virtual.

Irritada, a advogada criminalista disparou: “Oxe, esse povo fica me pedindo pix acha que eu sou banco”. disse. Nos comentários, uma seguidora relembrou o trote que a Youtuber Camila Loures fez para Deolane pedindo uma quantia de R$ 500 mil. Em resposta, primeiro ela diz que cortou a ligação. Logo depois, ela concorda com o valor que seria pago em 10 dias.

A viúva de MC Kevin revela que os motivos para os pedidos de Pix são para inúmeras finalidades. Das mais banais até as mais sérias, como valores para mudar o visual, trocar celular, fazer reformas em casa e pagamento de taxas para realizar o Enem.

Deolane Bezerra se tornou figura conhecida e bem sucedida na internet após a morte de MC Kevin, que morreu em maio de 2021, quando caiu da sacada do hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A influenciadora já soma mais de 14 milhões de seguidores no Instagram.

Oxe esse povo fica me pedindo pix acha que eu sou banco — Dra. Deolane ️ (@Dra_Deolane) May 11, 2022