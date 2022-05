Lilian Ribeiro comemora fim das sessões de radioterapia - Reprodução Internet

Publicado 12/05/2022 10:26

Rio - Lutando contra um câncer de mama, a jornalista Lilian Ribeiro, da Globonews, comemorou no Instagram, na noite desta quarta-feira, o fim das suas sessões de radioterapia. "Acabou! 25ª sessão de radioterapia! Sete meses de tratamento e esse dia chegou! Obrigada a Deus, família, amigos e a tantos que eu nem conheço, mas pediram por mim nesse tempo. Muito obrigada! PS.: Tathi, essa também é por você! Te amo pra sempre!", escreveu a jornalista, que recebeu os parabéns dos amigos e familiares.

"Que alegria", comentou Fátima Bernardes. "Vivaaaaaaaaa. Saúde e amor sem fim, minha amiga!", escreveu a jornalista Aline Midlej. "Parabéns. Acabou. Viva - guerreira linda", disse Bete Pacheco.

Lilian Ribeiro anunciou que estava com câncer de mama no ano passado. Em abril deste ano, ela revelou que faria radioterapia como nova etapa do tratamento contra a doença. Nas redes sociais, ela mostrou toda sua agenda de procedimentos, que incluem quimioterapia, cirurgia, recuperação da cirurgia e volta ao trabalho.