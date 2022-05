Paulo André recusa presente de Maíra Cardi - Reprodução

Paulo André recusa presente de Maíra CardiReprodução

Publicado 12/05/2022 08:09

Rio - O ex-BBB Paulo André explicou ao perfil "Gossip do Dia", no Instagram, os motivos que o levaram a recusar o quarto "totalmente reformado" que Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, ofereceu para Peazinho, filho do atleta. O presente seria uma forma de retribuição ao carinho de PA por Arthur durante o confinamento do "BBB 22".

"Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho", iniciou o atleta.

"Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo. Mas, em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam... Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso", finalizou o atleta.

Os fãs de Arthur Aguiar não ficaram muito satisfeitos com a recusa e subiram a hashtag "PA ingrato" no Twitter. No entanto, muitos internautas também defenderam a atitude de PA em não aceitar o presente.