Fiuk troca beijos com a namorada em praia do Rio

Rio - Fiuk está curtindo uns dias no Rio com a namorada, Thaisa Carvalho. O artista esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira.

Apaixonados, Fiuk e Thaisa trocaram muitos beijos no local. Durante o período em que estiveram na praia, o ator posou para fotos com alguns admiradores que o abordaram. Ele e Thaisa também compraram algumas coisas de ambulantes.

Fiuk e Thaisa Carvalho assumiram o namoro logo após a participação de Fiuk no "BBB 21". No reality show, ele teve um affair com Thais Braz, mas o relacionamento não deu certo.

