Gil do Vigor ao lado da mãe, Jacira SantanaReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 18:56

Rio - Gil do Vigor emocionou os fãs nesta quita-feira (12) ao contar que levará sua mãe, Jacira Santana, para os Estados Unidos pela primeira vez. Segundo o ex-BBB, a mãe nunca fez uma viagem internacional e irá realizar um sonho.

"Bora dançar que amanhã estou viajando para os 'States' [Estados Unidos] com ela, a mainha mais linda do Brasil. Vai ser a primeira vez dela saindo do país", contou ele em seus stories do Instagram depois de mostrar um pouco de seu ensaio para a "Dança dos Famosos".

A mãe do economista não conseguiu esconder a felicidade em suas redes sociais. Ela aproveitou o dia para dar uma revigorada no visual em uma clínica de estética do Rio.

"Me preparando para o presente de amanhã. Eu estou toda emocionada!", contou Jacira.