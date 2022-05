Rafa Brites cobre peitos com máscaras descartáveis após vazamento de leite - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 17:22

Rio - Rafa Brites divertiu os seguidores ao compartilhar uma situação inusitada que viveu nesta quinta-feira (12). Mãe de dois filhos, a jornalista contou que, ao levar o mais velho para a escola, seu leite materno começou a vazar e a solução foi curiosa. Sem muitas opções, a apresentadora usou duas máscaras de proteção facial para impedir o vazamento e arrancou risadas dos seguidores com uma foto do artifício, publicada no Instagram.

“A que ponto você chegou, Rafa Brites?”, se questionou na legenda da postagem. Em seguida, a apresentadora explicou: “Saí correndo pra levar o Rocco na escola, no meio do caminho o peito começou a vazar… O que tinha a mãe no carro? [risos]. Afff, que situação”, completou ela.

A postagem rendeu uma série de comentários dos fãs, que riram da situação mas também demonstraram apoio à mãe de Rocco, de 5 anos, e Leon, de 5 meses, ambos do casamento com Felipe Andreoli. "Maternidade é isso, tudo no improviso", destacou uma seguidora. "Tem coisas que só nós, mães, entendemos", brincou outra internauta. "Já estou anotando as dicas pra quando chegar minha vez!", escreveu uma terceira.

Confira: