Gil do Vigor encontra e beija RaimundoReprodução / TV Globo

Publicado 12/05/2022 13:08 | Atualizado 12/05/2022 13:46

Rio - Gil do Vigor encontrou pessoalmente com Raimundo, um dos seus pretendentes no quadro "Solteiros Online", do programa "Mais Você". No momento do date, os dois que estavam de costas, viraram-se um para o outro e trocaram um beijo intenso, sem dizer uma palavra. "Prazer", disse Gil, depois do beijo. "O prazer é meu", respondeu Raimundo.

O ex-BBB foi apresentado, na quarta-feira, a cinco pretendentes de maneira remota durante o "Mais Você". Ele escolheu o empresário goiano para encontrar. A primeira interação entre os dois ocorreu em um café da manhã à distância, onde conversaram sobre alguns assuntos, e Raimundo pôde participar de uma dinâmica em que precisava adivinhar as respostas de Gil. O goiano não foi tão bem, mas mesmo assim o economista gostou do pretendente.

"Acho que rolou uma sintonia, fiquei com vontade de beijar ele, eu achei que ele não se abriu muito, também porque ele é tímido. Aí eu fiquei indignado... Acho que rolou uma química. Ele continua me conquistando no mistério", afirmou Gil.

Viva o amor

Vamos celebrar a importância do amor independente de gênero, raça e religião. O nosso país precisa cada vez mais se abrir pra essas questões. Nunca deixem de buscar o amor pois ele é a chave para tudo!! pic.twitter.com/KziX8Bz196 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 12, 2022

"Em time que está ganhando não se mexe. Então, o ar de mistério é para aguçar mais a vontade dele de me conhecer", esclareceu o goiano na ocasião. O programa desta quinta mostrou um pouco do encontro presencial dos dois. Depois do beijo, ambos participaram de um jantar com direito a música ao vivo.

Raimundo demonstrou estar nervoso durante o date e Gil decidiu aliviar o clima: "Quando a gente namorar tem que ser direitinho que eu sou ciumento", brincou o economista. Apesar da química, o ex-BBB acredita que os dois serão apenas amigos: "Eu queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Depois daquele momento mágico a gente teve oportunidade de se conhecer mais um pouquinho, mas ele é muito tímido, então a gente ficou só na amizade", admitiu para Ana Maria Braga.

Gil aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão por fazer parte de um momento histórico na TV Brasileira, já que é a primeira vez que o matinal possui um quadro que proporciona o encontro de pessoas do mesmo sexo.

"Até um ano atrás eu tinha dificuldade de aceitar quem eu era, e hoje eu estou livre, estou feliz", comemorou o economista.

Ana Maria comentou que o "Mais Você" recebeu elogios pela criação do novo quadro, mas também, algumas críticas. "A gente não consegue agradar todo mundo. Nós gostamos do Gil e queremos vê-lo feliz. Eu acredito que toda forma de amor vale a pena. É bom saber que fomos citados como um matinal tradicional que mostrou um homossexual buscando um parceiro em um quadro de namoro, quebrando um paradigma na TV brasileira", disse a loira.