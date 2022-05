Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 21:08

Rio - Jojo Todynho voltou a usar suas redes sociais para rebater comentários maldosos que recebeu na internet. Dessa vez, a cantora foi alvo de críticas após revelar que pretende emagrecer 40 kg para engravidar de seu esposo, Lucas Souza. A funkeira não abaixou a cabeça para os haters e realizou uma live no Instagram para desabafar sobre os ataques gordofóbicos que encontrou na web.

"Porque a pessoa é gorda, a pessoa não pode botar um cropped, a pessoa não pode fazer nada porque é gorda? Eu tenho que viver complexada? Eu vejo muita gente que está falando um monte de besteira, que estou lendo nos comentários, tudo complexado, depressivos, que têm trauma disso tá com uma celulite, parece que vai morrer! Meu bem, eu sou muito feliz e bem comigo mesma", começou a artista.

A campeã de "A Fazenda 12" ainda acrescentou que não vê problemas em querer mudar o seu corpo: “Quando eu posso fazer alguma coisa para melhorar, eu vou fazer! Se tiver que fazer lipo, eu vou fazer. Se tiver que fazer uma abdominoplastia para eu me sentir mais gostosa, eu vou fazer! Mas isso não é uma coisa que fico me torturando por causa disso!”, destacou.

"Pra mim são um bando de complexadas, depressivas que querem dar piti e falar besteira na internet, povo ridículo que quer falar besteira eu não tenho paciência!”, disparou Jojo sobre as pessoas que insistem em ofender a cantora nas redes sociais.

Em seguida, a artista aproveitou para esclarecer os rumores de que teria algum tipo de problema de saúde: "Eu não tomo remédio! ‘Ah, porque ele tem problema de pressão’, onde gente? Só porque uma vez ou outra, a pressão subiu ou desceu na Fazenda? Gente 'A Fazenda' já acabou há muito tempo, vira a página! Não precisa ser gordo ou magro para você ter problema de pressão não", afirmou ela, que participa atualmente da "Dança dos Famosos", no "Caldeirão".

A polêmica teve início após Jojo Todynho revelar que tem planos de ser mãe no próximo ano e, por isso, quer perder 40 kg até 2023. “Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, disse em entrevista com Deborah Secco durante o Baile da Vogue.

Além disso, a cantora contou que todo o projeto de seu emagrecimento será mostrado em um reality show transmitido no canal de YouTube da ex-peoa. Jojo ainda adianta outro assunto que entrará para o conteúdo do canal: “Por lá, também vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa", explicou.