Gisele Bündchen conta sobre desafios no início da carreira: 'Fiz 42 castings e peguei um desfile'

Modelo deu detalhes da sua jornada no mundo da moda no documentário 'Top Models: Um Conto de Fadas Brasileiro' do canal Fashion TV

Publicado 12/05/2022 13:40 | Atualizado há 1 hora